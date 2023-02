Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Joaquim Evangelista responde à SAD do Rio Maior: «Estas pessoas estão a mais no futebol» "Gente que abandona os jogadores, não lhes paga e ainda quer assacar responsabilidades", lamenta presidente do Sindicato dos Jogadores





• Foto: Ricardo Jr.