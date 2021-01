Mãe de Alex Apolinário e o estado clínico do filho: «Médicos surpreenderam-se com a recuperação»

Alex Apolinário deixou o mundo do futebol em alerta no passado dia 3. O médio, de 24 anos, sofreu uma paragem cardiorrespiratória durante o encontro entre o Alverca e o União de Almeirim, em jogo da 10.ª jornada do Campeonato de Portugal.

Depois das primeiras horas após o valente susto, Vânia Apolinário, mãe do médio-centro do Alverca que acompanha à distância toda a situação do filho, revelou à imprensa brasileira o estado atual do filho.

"De manhã os médicos visitaram-no e surpreenderam-se com a recuperação [dele], creio que já deu alguma reação para eles dizerem-nos isso. Estão à espera que ele volte devagar, o que ele teve não pode ser apressado, foi [preciso] muito esforço para poder agitá-lo ali [no relvado]. Foi uma batalha dura. Exames ao coração, rim, fígado, agora fez um à cabeça e não deu nada em nenhum. [Os médicos] Vão fazer outros, repetir todos os exames para ver o que realmente aconteceu nesta paragem respiratória", começou por referir, antes de deixar uma mensagem de esperança.

"Logo logo ele vai estar aí a conversar com vocês. Ele trabalha muito, em breve estará no campo a jogar. Ainda tem que realizar os sonhos dele", completou.

Notícias que tem recebido desde Portugal

"O que nós temos ouvido é o que nos dizem de lá [de Portugal], que não podemos entrar em contacto com ele, estamos muito longe. Eu queria estar lá neste momento, a ajudar a minha nora, os meus netos, mas creio que eles têm lá uma família muito boa perto deles. O grupo, o clube, o pessoal da imprensa, os médicos, estão a fazer de tudo pela vida do meu filho, agradeço muito a todos. Creio em nome de Jesus que ele vai recuperar. O que nós sabemos é que ainda está sob efeito de sedativos", concluiu.