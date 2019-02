Olhanense diz que Sérgio Conceição deveria ter mais respeito pelo seu primeiro clube como treinador

A direção do Olhanense lamentou, em comunicado difundido na noite desta sexta-feira, as declarações produzidas por Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na antevisão à partida com Vitória de Setúbal. "Deveria ter maior respeito pelo primeiro clube que nele confiou", consideram os algarvios, que desmentem as declarações proferidas pelo responsável técnico dos dragões.

"Nunca o Olhanense teve, à data, mais do que dois meses de atraso nos vencimentos de seus atletas", adianta o comunicado, que acrescenta: "Temos em nosso poder o documento de acordo, respeitante a dois meses de vencimentos em atraso, aquando da rescisão com o referido técnico em janeiro de 2013".

Na antevisão ao jogo com o Vitória de Setúbal, Sérgio Conceição referiu que "difícil era treinar o Olhanense com quatro ou cinco meses de vencimentos em atraso" e que "havia atletas a passar fome".

O comunicado do Olhanense na íntegra:

"A Direcção do Sporting Clube Olhanense vem lamentar as declarações proferidas pelo treinador Sr. Sérgio Conceição na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Vitória de Setúbal, na qual afirmou: "Difícil era treinar o Olhanense com quatro ou cinco meses de vencimentos em atraso", acrescentando ainda que "havia atletas a passar fome".

Tais afirmações não só não correspondem à verdade como também o Sr. Sérgio Conceição deveria ter maior respeito pelo primeiro Clube que nele confiou, dando-lhe a possibilidade de iniciar a sua carreira como treinador principal, o que muito nos orgulha, face aos êxitos por si alcançados.

Nunca o SCO teve, à data, mais do que dois meses de atraso nos vencimentos de seus atletas, como também quaisquer dificuldades reportadas à Direcção do Clube eram de imediato resolvidas, nem que fosse com recurso a empréstimos pessoais dos respectivos Dirigentes.

Provando o que afirmamos, temos em nosso poder o documento de acordo, respeitante a dois meses de vencimentos em atraso, aquando da rescisão com o referido técnico em janeiro de 2013, que se encontra a ser cumprido religiosamente, pelo que é de lamentar que se passe uma informação, fora do contexto, que não corresponde a verdade, como também é lamentável estar a trazer para público assunto tão delicado, que põe em causa um Clube com o historial e a longevidade do Sporting Clube Olhanense.

Nem o Clube merece tal ingratidão, nem as gentes de Olhão."