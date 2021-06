Pedro Proença felicita Trofense

Pedro Proença parabenizou este domingo E. Amadora e Trofense, após o encontro entre as duas equipas que terminou com a vitória da equipa da Trofa que conquistou assim o Campeonato de Portugal.





"Foi com muita satisfação que hoje tive o privilégio de assistir ao jogo entre as duas equipas que na próxima época vão integrar a Liga Portugal, CF Estrela da Amadora, SAD e Clube Desportivo Trofense. Sejam muito bem-vindos! Quero ainda deixar os parabéns ao CD Trofense, vencedor do Campeonato de Portugal", escreveu o presidente da Liga nas redes sociais.