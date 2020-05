Presidente do Lusitânia Lourosa garante "luta pela verdade desportiva"

O presidente do Lusitânia de Lourosa, Hugo Mendes, foi um dos seis líderes de clubes do Campeonato de Portugal que esta sexta-feira abandonaram a reunião com a FPF, face à ausência do presidente Fernando Gomes. E não tem dúvidas: os clubes preteridos da luta pela subida vão até as últimas consequências.





"Face à importância do assunto, que é a verdade desportiva, exigimos claramente a presença do sr. presidente da FPF. Ainda ontem reforçámos isso novamente, mas, como não esteve presente, a reunião terminou em poucos segundos. Perguntámos pelo dr. Fernando Gomes e disseram-nos que ele não iria estar presente, pelo que nos levantámos e fomos embora", revelou o dirigente, assegurando depois: "A luta vai continuar mesmo, pois estamos com força. São duas palavras fortes: verdade desportiva. E vamos lutar por ela! Estes 6 são clubes históricos do futebol português, rivais dentro de campo, mas fora dele mostrámos algo que não é normal no futebol mundial: estamos muito unidos e vamos até as últimas consequências. O dr. Fernando Gomes terá de nos receber, para falarmos de forma serena e tranquila. Acredito que podemos chegar a um entendimento", referiu.