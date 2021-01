Velório de Alex Apolinário realizar-se esta quarta-feira

O velório de Alex Apolinário, futebolista brasileiro do Alverca que morreu na semana passada depois de uma paragem cardiorrespiratória em pleno jogo, vai realizar-se na quarta-feira.





"A cerimónia vai decorrer no pavilhão do FC Alverca das 10h às 12h.Para permitir que o maior número possível de pessoas possam prestar a sua homenagem, apenas será autorizada a permanência no interior do pavilhão, pelo tempo suficiente.Durante este período, serão cumpridas todas as regras de distanciamento social e todos os protocolos sanitários adequados ao momento pandémico que todos atravessamos.De seguida, o corpo de Alex Apolinário será transportado para o Brasil", refere o comunicado divulgado pelo Alverca.