Almancilense desiste do campeonato da 1.ª Divisão da AF Algarve

O Almancilense desistiu do campeonato da 1.ª Divisão da Associação de Futebol do Algarve, decisão comunicada na noite desta segunda-feira à equipa técnica e aos jogadores.Na base da posição assumida pela direção do clube estão desinteligências com o responsável local da GNR, tendo o Almancilense sido impedido de explorar o bar no jogo do último sábado, frente ao 11 Esperanças.O presidente do Almancilense, José Bota, já havia deixado no ar a possibilidade de encerrar a atividade do futebol sénior, em declarações prestadas ao nosso jornal , no último sábado, intenção agora confirmada.O Almancilense estava a rubricar meritória campanha, ocupando o terceiro lugar no campeonato algarvio.Por força da decisão tomada, o clube manterá em atividade apenas os escalões de formação.