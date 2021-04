Depois de Ibrahimovic... Jackson Martínez: Cinfães a 'contratar' em dia agitado

Depois do V. Setúbal anunciar a 'contratação' de Zlatan Ibrahimovic, foi agora a vez do Cinfães avançar com o anúncio de um 'reforço' também. Nada mais nada menos do que Jackson Martínez.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Clube Desportivo de Cinfães (@cdcinfaes)

"Jackson está de regresso a Portugal e vai defender as cores do nosso clube. Obrigado por acreditares no nosso projeto", pode ler-se nas redes sociais do clube da AF Viseu neste 1 de abril...