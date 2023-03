Jogador agredido nas distritais de Santarém diz estar 'bem' e 'com mais vontade do que nunca de jogar futebol'

Gonçalo Martins, avançado do Espinheirense que foi agredido em jogo da 2.ª divisão distrital de Santarém, reagiu esta terça-feira ao sucedido nas redes sociais."Obrigado a todos pelas mensagens e preocupação. Apesar da agressão de que fui alvo, estou bem e com mais vontade do que nunca de jogar futebol e de subir de divisão com os meus amigos", escreveu.Recorde-se que o jogador, de 24 anos, revelou a Record que as agressões de que foi alvo por parte do guarda-redes do Marinhais - que arrisca pena de prisão de até quatro anos - lhe "afetaram a mobilidade da perna direta".