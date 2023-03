Guarda-redes do Marinhais arrisca pena de prisão de até quatro anos após agressões nos distritais de Santarém

Francisco Lacão, guarda-redes do Marinhais que este domingo agrediu com vários pontapés o avançado Gonçalo Martins , do Espinheirense, em encontro dos distritais de Santarém, arrisca uma pena de prisão de até quatro anos, ao abrigo do artigo 33.º da Lei do Combate à Violência no Desporto."Ofensas à integridade física: Quem, encontrando-se no interior do recinto desportivo, durante a ocorrência de um espetáculo desportivo, ou em acontecimento relacionado com o fenómeno desportivo, com ou sem a colaboração de pelo menos outra pessoa, ofender a integridade física de terceiros é punido com pena de prisão de 6 meses a 4 anos, ou com pena de multa até 600 dias, se pena mais grave não lhe couber por força de outra disposição legal", pode ler-se no artigo em questão.Refira-se que, em declarações a, Gonçalo Martins, avançado do Espinheirense, já afirmou estar "incrédulo com o que se passou" , frisando que "estas situações não podem acontecer".