Rui Santos responde a Rui Alves

O comentador Rui Santos respondeu a Rui Alves, presidente do Nacional, na sequência do regresso do Sporting aos treinos.





O colunista detinha classificado como "esperteza saloia" o retorno dos insulares ao trabalho e o líder do clube madeirense desafiou-o agora a comentar a mesma decisão tomada dos leões."Não entendo quais são as dúvidas do clube madeirense", referiu Rui Santos, num artigo que pode ler detalhadamente. "O sr. Rui Alves pode querer subir de divisão a qualquer preço, mas confesso-lhe que estou muito mais preocupado com a saúde pública."O Nacional foi a primeira equipa a regressar ao trabalho depois da paragem dos campeonatos, motivada pela pandemia causada pelo novo coronavírus, uma decisão que esteve longe de ser consensual. Rui Santos foi uma das vozes críticas.Quando o Sporting decidiu também voltar aos treinos em Alcochete, o Nacionala rebater as palavras do comentador. "Como acha que Rui Santos vai analisar a decisão do Sporting, clube que tem como presidente um médico, em promover a partir de hoje treinos individualizados com os seus atletas?", pode ler-se.Um comunicado ao qual Rui Santos agora responde. "Aconselho a ler as declarações do seu próprio médico (João Pedro Mendonça, também presidente da ANEM), que toda a gente entendeu como uma posição não totalmente alinhada."