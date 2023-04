APCVD reporta alegadas agressões no Moncarapachense ao Ministério Público

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Rafael Busqueti (@rafaelbusqueti)

A Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD) anunciou que irá recolher e encaminhar para o Ministério Público "todo o expediente e informação que se afigure útil para a prossecução da justiça" no que diz respeito à denúncia do jogador do Moncarapachense, da Liga 3, Rafael Busqueti, relativamente à alegada agressão por parte do diretor desportivo do clube, Rui Loja.O clube algarvio, recorde-se, já fez saber que vai, considerando-se lesado, como deu conta ao vice-presidente João André: "Foram proferidas várias acusações falsas, pondo em causa o bom nome do clube e dos seus dirigentes, e não resta outra alternativa que não exigir as necessárias responsabilidades em tribunal".