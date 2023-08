Arrancou formação em arbitragem para jogadores

Teve início esta sexta-feira, no Campus do Jogador, em Odivelas, o curso de nível 0 de arbitragem para jogadores e ex-jogadores de futebol, iniciativa pioneira em Portugal que resulta do protocolo entre o Sindicato dos Jogadores e o Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).A formação conta com 19 participantes e terá a duração de 24 horas, repartidas por este sábado e dias 25 e 26, além da que foi prestada esta sexta-feira.O curso foi apresentado aos 19 participantes pelo ex-árbitro João Ferreira, em representação do CA da FPF, e pelo coordenador do gabinete de educação e formação do Sindicato dos Jogadores, Luís Caldeira.O ex-árbitro João Ferreira destacou a "audácia e coragem" dos formandos pela vontade de iniciarem uma carreira na arbitragem, através do curso de nível 0, que não dá acesso a esse patamar, mas dá "as bases necessárias para desenvolverem uma atividade enquanto árbitro."Já Luís Caldeira, coordenador do gabinete de educação e formação do Sindicato dos Jogadores, vincou a importância dos jogadores conhecerem as 17 leis do jogo até para melhorarem o seu desempenho enquanto futebolistas e frisou que o grupo que está a fazer a formação ficará na história por se tratar do primeiro lote de jogadores a iniciar o curso de nível 0 para árbitros.O ex-árbitro Hélio Santos assegurou a primeira sessão, sendo a formação composta por componente prática e teórica.