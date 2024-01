César Boaventura: «Consegui estar com 3 pessoas no mesmo dia, à mesma hora e em locais diferentes. Sou incrível»

César Boaventura recorreu esta sexta-feira às redes sociais para, horas depois da 3.ª sessão de julgamento em que foi acusado de quatro crimes de corrupção , deixar uma mensagem onde refere que têm sido muitas as mentiras e contradições ditas ao longo dos últimos dias."Factos: consegui transformar-me em 3, estar com 3 pessoas no mesmo dia, à mesma hora, em locais diferentes, sou incrível. E não foi dito por mim, mas sim por eles. Provas: ninguém as encontrou, nem no processo! Mentiras: Muitas, com as contradições dos mesmos intervenientes que se desmentem uns aos outros", pode ler-se em parte da mensagem deixada pelo empresário no Facebook."Factos!- Eu consegui transformar-me em 3, estar com 3 pessoas no mesmo dia, na mesma hora, em locais diferentes, sou incrível, e não foi dito por mim, mas sim por eles.Provas- Ninguém as encontrou, nem no processo!Mentiras!- Muitas, com as contradições dos mesmos intervenientes que se desmentem uns aos outros!Surreal- Depoimento e acusação de que eu não cheguei a falar mas era o que estava a pensar.O que resulta- Julgamento por convicção do diz que disse!Vergonha,Sim tenho vergonha de continuar a ver os intervenientes maléficos e acusados de violência doméstica, condenados por "bom" comportamento que pagam até para alguns mentirem a usar de todos os meios para ganhar fora do campo enquanto os seus donos roubam aos potes as quintas que se julgam donos!Em momento algum me arrependo de lhe ter chamado escroto.Confio na justiça e ela será feita! Seja já ou seja no superior.Bom fim de semana a todos e lembrem-se que se o árbitro apitar é penálti".