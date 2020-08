Daniel Bragança foi o melhor jovem da 2.ª Liga na temporada passada

O médio Daniel Bragança conquistou o prémio de melhor jovem da 2.ª Liga relativo à temporada passada, sendo distinguido esta sexta-feira no sorteio da Liga. O jogador de 21 anos esteve ao serviço do Estoril, por empréstimo do Sporting, e foi uma das figuras na equipa canarinha, que acabou o campeonato - interrompido devido à pandemia - no 5.º lugar.

Daniel Bragança apontou 4 golos em 20 partidas realizadas na 2.ª Liga, registo que lhe valeu o prémio de melhor jovem na prova, para o qual estavam também nomeados Fábio Vieira (FC Porto B) e Lumeka (Varzim).