Diretor do Sobreirense e a atitude dos atletas do Mucifalense: «Estavam completamente fora de si» Encontro da Taça Sub-21 da AF Lisboa terminou com cenas lamentáveis e 21 cartões vermelhos