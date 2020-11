Futre lembra palavras sobre Vítor Oliveira e assume: «É um dia horrível para mim»

Paulo Futre lamentou este sábado a morte de Vítor Oliveira, assumindo tratar-se de um "dia horrível" e recordando um texto de opinião em Record, publicado a 27 abril 2019, no qual o antigo craque falava sobre "Treinadores que sabem motivar" e mencionava, entre outros, Vítor Oliveira.





"Quando o gênio e rei das subidas de divisão Vitor Oliveira foi notícia em meio mundo por ter conseguido a sua 11.ª subida ao serviço do Paços de Ferreira eu escrevi isto no Jornal Record: "Hoje Míster conseguiu outro feito histórico com a sua ultima subida e sempre terei un enorme orgulho em si como treinador e ainda mais como seu amigo. Desde estas linhas quero dar-lhe os parabéns. A sua historia maravilhosa é digna de estar no Netflix. Pessoamente Míster eu via hoje este documentario de 11 capitulos num fim de semana". Hoje é um dia horrível para mim e o futebol português está de luto pelo falecimento deste enorme campeão. As minhas mais sinceras condolências a sua familia. Até sempre Míster e descansa em paz amigo.", escreveu o antigo internacional português, no Facebook.