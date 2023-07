Gala da APAF reuniu 400 pessoas no Casino da Figueira da Foz

A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol realizou na noite deste sábado, 1 de julho, a 1.ª Gala APAF, que juntou cerca de 400 pessoas no Salão Nobre do Casino da Figueira.O evento teve como propósito o reconhecimento e entrega de 93 prémios a árbitros e observadores de todo o país.Luciano Gonçalves, presidente da APAF, não escondeu a sua satisfação e apontou as próximas metas: "Este evento foi o concretizar de um sonho e um objetivo de homenagear estes elementos que também fazem parte do jogo. Da base ao topo, poder homenagear todos, sem exceção, não só os que têm mais visibilidade, mas também aqueles que são parte essencial dos milhares de jogos que decorrem por todo país, durante a época desportiva. A APAF e esta direção continua focada em criar as melhores condições para os árbitros do Futebol, Futsal e Futebol de Praia e a primeira pedra do Centro de Estágio da Arbitragem já foi lançada; agora, o grande foco é tirar do papel e concretizar mais este objetivo", rematou.Já para o presidente da Assembleia Geral, Artur Soares Dias, o momento revestiu-se de particular importância: "Aprendi ao longo da minha carreira empresarial, com a metodologia Japónica de Kaizen, que o sucesso das empresas deriva da sua capacidade de melhoria contínua, mas em particular dos seus recursos humanos e da sua respetiva motivação. Todavia, o dia é de festa e, por isso, não posso deixar de felicitar a nossa direção da APAF pela brilhante iniciativa que hoje leva a cabo, fazendo uma vez mais história, com a homenagem de todos aqueles que se distinguiram ao longo da época passada. 'Todos fazemos parte', segundo o slogan da APAF… eu acrescento que se não trabalharmos todos juntos o caminho do sucesso será sempre mais difícil".