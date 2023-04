IberCup Cascais: Todos foram coroados vencedores

É sempre melhor evoluir a triunfar, aprender a ganhar, alimentar o ímpeto de campeão, de vencedor. Mas como nem só de vitórias se fazem os dias e se constroem os sucessos, de 5 de abril até ontem foi sobretudo essa a experiência vivida por milhares de rapazes e raparigas entre os 8 e os 16 anos, de 270 equipas de 17 países que disputaram a 12ª edição da IberCup Cascais.

Ontem foi uma maratona, dia de todas as decisões, entre meias-finais e finais, nos mais diversos escalões, das 8 horas às 20. Até aos sub-12, a competição foi disputada por equipas de sete, a partir dos 13 anos, foram jogadas partidas com onze de cada lado. Nestes escalões, houve dois vencedores portugueses, um espanhol, um holandês e um inglês, tendo havido três decisões no desempate por penáltis.

Um dos vencedores do dia, o Alverca, festejou efusivamente a primeira conquista na IberCup. Disso mesmo deu conta a Record o técnico Miguel Silva, pouco antes da entrega do prémio de campeão dos sub-16. "Esta é uma conquista histórica, somos a primeira equipa do Alverca a vencer esta prova e já aqui vimos há alguns anos. Estes torneios são sempre uma etapa de crescimento e este, em particular, representa bem o trabalho que temos desenvolvido desde o início da época e estamos muito satisfeitos por ter vencido e levar o caneco para Alverca. Estes jogadores e esta equipa técnica estão de parabéns", referiu o treinador de 24 anos, que não limitou ao sucesso desportivo da sua equipa a apreciação à importância do IberCup: "É um torneio muito importante, traz novas experiências a estes atletas, traz sempre estas equipas, dos Estados Unidos, Brasil, Europa. Estamos habituados a jogar sempre com equipas de Lisboa, aqui não conhecemos os adversários, como jogam - e também por isso é uma etapa de crescimento muito válida."



Iniciados tiveram final dramático



O Estádio Dramático de Cascais foi o palco das principais finais do dia e uma delas sobressaiu pela incerteza no resultado... para lá do último minuto. O Sporting-Blackburn em sub-15 não teve golos na primeira parte, apesar dos ingleses terem atirado com estrondo uma bola à trave. Nos 25 minutos que se seguiram, os leões adiantaram-se no marcador, os Rovers viram um golo negado em cima da linha por um defesa e fizeram subir o guarda-redes nos cantos que resultavam da avalanche ofensiva, marcando no último minuto e forçando os penáltis: converteram 4, o Sporting, um.



Conquistas lusas de leoas e Alverca



Entre as onze finais ontem disputadas, cinco foram de futebol onze, que se realizaram a partir dos sub-13. Os espanhóis do Málaga, os holandeses do PSV e os ingleses do Blackburn levaram de vencida o Goiás, o Shakhtar Donestk e o Sporting, respetivamente. O melhor para os portugueses estava para vir. Nos sub-16, não havia como evitar triunfo luso e foi o Alverca a bater a Escola de Futebol Belenenses, por 1-0. No último jogo do dia - já era noite e o recurso à iluminação do Estádio Municipal Dramático de Cascais era já imperativo -, a equipa feminina sub-16 do Sporting venceu as norte-americanas do Sud America, elevando a duas as conquistas portuguesas no futebol onze. Não se esgotam por aí, porém, os triunfos lusos no dia de todas as decisões no IberCup Cascais deste ano: na primeira final do dia, em futebol de sete, o Benfica venceu os galegos do Rápido Bouzas por 4-2. Os encarnados disputaram ainda a final seguinte, de sub-9, mas acabaram derrotados pelo Deportivo Corunha por 3-1, e de sub-10, perdendo nos penáltis por 8-6 com o Milan. O Sporting perdeu com o Málaga nos sub-11 e o duelo polaco nos sub-12 foi para a equipa B.