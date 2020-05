José Couceiro: «Não há clubes mais respeitáveis do que outros»

José Couceiro, diretor da Federação Portuguesa de Futebol, criticou a atitude dos líderes dos clubes do Campeonato de Portugal que esta sexta-feira abandonaram a reunião na Cidade do Futebol em protesto pelo facto de Fernando Gomes, líder daquele organismo, não ter marcado presença.





"Fomos os interlocutores dos clubes durante a época, estávamos e estamos disponíveis para conversar com todos os clubes. Não pode valer tudo, percorremos milhares e milhares de quilómetros e os clubes recusam falar connosco? Não há clubes mais respeitáveis do que outros, com estes ou outros clubes os interlocutores serão sempre os mesmos", afirmou José Couceiro, em declarações à Lusa, acrescentando que a atitude foi "uma falta de respeito".Os líderes de Olhanense, Real, Benfica e Castelo Branco, Lusitânia de Lourosa, Fafe e Praiense (este por videoconferência) reuniram esta tarde com a FPF, mas o encontro foi muito breve uma vez que a ausência de Fernando Gomes não foi bem recebida.