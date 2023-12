Liga Portugal posiciona-se contra a Superliga: «O futebol não está à venda»

Este é Estamos juntos, mais do que nunca #LigaPortugal pic.twitter.com/Zn6O8Jtn6x — Liga Portugal (@ligaportugal) December 27, 2023

A Liga Portugal publicou esta quarta-feira um vídeo onde se posiciona contra a Superliga, defendendo, entre outros aspetos, que "o futebol não está à venda"."O futebol que nos une é o futebol do sonho, o futebol do mérito, o futebol da paixão, o futebol da esperança, o futebol de todos e para todos. O futebol jogado por ricos e pobres, o futebol jogado por mais fortes e mais fracos. O futebol que tem o povo na alma. O futebol dos pequenos bairros e dos grandes estádios. O futebol da igualdade e solidariedade. O futebol das oportunidades, o futebol que desafia os limites. O futebol em que nada é dado, tudo é conquistado. O futebol em que tudo pode acontecer, até o impossível. O futebol que valoriza as ligas nacionais, o futebol que não está à venda. A Liga Portugal jamais deixará de lutar pelo futebol. O futebol no seu estado mais puro. O futebol que nos une. Estamos juntos, mais do que nunca", pode ouvir-se no vídeo, que mostra uma sequência de lances e de outros momentos que aconteceram esta temporada nos estádios portugueses.Refira-se que muitos clubes portugueses (e não só) já se manifestaram igualmente contra a decisão do Tribunal Europeu sobre a Superliga