Mais de 400 adeptos impedidos de entrar em recintos em 2023: 13 no jogo do título do Benfica por uso de pirotecnia

A Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD) tornou pública esta sexta-feira, período no qual interditou 421 pessoas de acederem a recintos desportivos e concluiu um total de 1647 processos de contraordenação, incluindo os que transitaram de anos anteriores.Entre 1 de janeiro e 31 de dezembro, dos 421 adeptos que ficaram impedidos de entrar em recintos desportivos, 294 são membros de Grupos Organizados de Adeptos (GOA). Destas sanções, 52% foram aplicadas como sanções acessórias e 48% como medidas cautelares, de acordo com a APCVD.Depois de ter sido, soube-se agora que, no quarto e último trimestre (entre 1 de outubro e 31 de dezembro), 73 adeptos foram impedidos de entrar em recintos desportivos devido a "utilização de artefactos pirotécnicos em espetáculos desportivos". 13 dos quais na 34ª jornada da 1ª Liga da última temporada, no encontro entre Benfica e Santa Clara no Estádio da Luz, a 27 de maio, que garantiu o título para os encarnados.Mais recentemente, um adepto de 24 anos residente em Vizela, ficou cautelarmente impedido de aceder a recintos desportivos até final do processo de contraordenação, devido a insultos à equipa de arbitragem e a elementos da equipa visitante. O incidente ocorreu no duelo entre o Vizela e o Famalicão, a contar para 11ª jornada da Liga Betclic, esta época, no dia a 11 de novembro.Também nas divisões inferiores se registaram alguns casos graves, como o de um adepto de 37 anos residente em Gondomar, que foi condenado a pagar 1.000€ e a 10 meses de interdição de acesso a recintos desportivos por insultos à equipa de arbitragem e arremesso de um isqueiro. O incidente ocorreu no jogo entre a Associação Moradores da Granja e o Associação "O Amanhã da Criança" a contar para Campeonato Distrital sub-19 / Divisão Elite Futsal (Serie II), da AF Porto.Já outro, de 29 anos, residente em Vila Nova de Gaia – que estava já cautelarmente impedido de aceder a recintos desportivos até final do processo de contraordenação – foi punido com coima de 1.500€ e 24 meses de interdição por insultos e ameaças a elementos da equipa adversária e às forças de segurança. O incidente ocorreu numa partida entre o Avintes e o Serzedo, relativa à 4ª jornada do Campeonato Distrital sub-19 / 2.º Divisão (Série 1), igualmente da AF Porto.De resto, de acordo com dados do Ponto Nacional de Informações sobre Desporto (PNID), estão atualmente proibidas de aceder a recintos desportivos cerca de 380 pessoas, sendo aproximadamente 270 interdições de acesso a recintos desportivos aplicadas pela APCVD e as restantes aplicadas por Tribunais Judiciais. Desde início da sua atividade, a APCVD aplicou aproximadamente 1400 interdições de acesso a recintos desportivo, das quais mais de 1100 já entraram em vigor.