Morreu o ex-jogador Rui Rodrigues

A Associação Académica de Coimbra - Organismo Autónomo de Futebol manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento do antigo atleta Rui Rodrigues.



O defesa representou as cores da Briosa durante 12 épocas estando presente na final da Taça de Portugal de 1969.

Rui Rodrigues, antigo futebolista português, contemporâneo de Artur Jorge,, morreu na madrugada de quinta-feira, aos 80 anos.A notícia foi avançada pelo 'Diário As Beiras', segundo o qual o antigo defesa, nascido em Moçambique em maio de 1943, morreu vítima de doença prolongada.Rui Rodrigues jogou durante 12 temporadas pela Académica. Jogou também no Benfica (entre 1971 e 1974) onde foi duas vezes campeão nacional, e no V. Guimarães (entre 1974 e 1976).Vestiu a camisola da Seleção Nacional em 12 ocasiões, tendo marcado três golos por Portugal.À família enlutadaendereça sentidas condolências.