Mucifalense acusa adeptos do Sobreirense de racismo: «Os nossos atletas foram insultados e ameaçados»

A direção do Mucifalense reagiu aos acontecimentos do jogo de domingo com o Sobreirense , para a Taça de Sub-21 da AF Lisboa. O encontro terminou com agressões, invasão de campo e 21 jogadores expulsos.Em comunicado enviado a, partilhado posteriormente nas redes sociais, os dirigentes lamentam e repudiam as agressões, mas garantem que os seus atletas "foram insultados e ameaçados com comentários racistas" durante o jogo. Os responsáveis apontaram também que a sua "terapeuta entrou em campo para prestar assistência aos jogadores das duas equipas", face à ausência de um terapeuta nos locais, e que "foi várias vezes insultada de forma machista e vexatória".Na mesma nota, os dirigentes referiram ainda a existência de um bar, junto ao campo e ao acesso aos balneários, "sem separação física com o mínimo de segurança", no qual "tiveram origem os insultos racistas e as agressões, inclusivé com facas". "Assim que o jogo terminou ocorreu uma invasão de campo perpetrada pelos referidos adeptos da equipa local, agredindo os nossos atletas de forma bárbara e cobarde", sublinharam."Abominamos o racismo, o preconceito e invasões de campo. Entendemos que estas atitudes retrógradas e vis sejam de uma vez por todas afastadas da nossa sociedade e do futebol em particular", pode ainda ler-se.