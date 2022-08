Paulo Futre recebe alta do hospital: «Gratidão eterna a todos estes verdadeiros heróis»

Buenas noticias amigos: ¡acabo de salir del hospital! Mil obrigados y mil gracias por vuestro apoyo.



Gratidão eterna com todos estes verdadeiros heróis da UTIC pic.twitter.com/Mk2SLYGByV — Paulo Futre (@PauloFutre) August 25, 2022

Paulo Futre revelou esta quinta-feira, nas redes sociais, que recebeu alta do hospital depois de, no passado domingo, se ter sentido mal na sequência de um problema cardíaco após o funeral da mãe. "Boas notícias amigos: acabo de sair do hospital! Mil obrigados por todo o vosso apoio. Gratidão eterna a todos estes verdadeiros heróis da UTIC", escreveu o antigo internacional português.Recorde-se que Futre se encontrava internado no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.