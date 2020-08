Paulo Gomes falou hoje de "um dia muito triste para o Vitória e para a cidade", com um sentimento de "revolta", na sequência do TAD ter rejeitado a providência cautelar interposta pelo clube, que pretendia suspender a decisão de desclassificação ao Campeonato de Portugal, por incumprimentos no processo de licenciamento nas competições profissionais.





"O clube tem problemas graves cá dentro, mas temos de ser nós a tentar resolvê-los. Trabalhamos sempre com manta muito curta, com doenças... A Liga não conhece bem o Vitória e as gentes de Setúbal. A revolta da cidade é enorme, a presidente da câmara está chocada. O Vitória é dos vitorianos que gostam do clube, não dos que são empresários e tentam denegrir quem nos gere e quem está cá. Peço aos vitorianos união e é nessa base que vamos preparar o futuro próximo" afirmou o presidente dos sadinos em conferência de imprensa esta quinta-feira, sublinhando que "o Vitória vai ter razão neste processo, pode é não ser em tempo útil"."Daqui a uns tempos vão dar razão ao Vitória e depois dizer 'ah, desculpem lá'. Os prejuízos rondarão sempre os 2 milhões de euros por ano, porque são compromissos que o Vitória tem com os credores", acrescentou Paulo Gomes."O Vitória não pode ter dívidas em 2019 superiores ao seu orçamento. Mesmo com essas dívidas, o Vitória pagou parte delas e outra parte apresentou garantias reais. Apresentámos pressupostos à Liga e não podemos ser feridos numa decisão que ganhámos em campo. Não querem deixar o clube respirar"."Vou abrir o estado de emergência do clube e perceber como vamos trabalhar para que possa funcionar. Vão ser decisões difíceis, hoje falei com a estrutura e a seu tempo as decisões vão sair. Os jogadores serão tratados caso a caso, sempre defendendo os interesses do Vitória, que é maior do que o seu presidente ou um atleta. Queremos que a decisão final do TAD seja antes do campeonato iniciar. Mesmo com dificuldades que teremos até lá chegar. Obviamente a preparação alterou-se depois desta decisão. Também estamos inscritos nos sub-23 e temos de pensar o que fazer e qual a melhor forma de fazer"."O Vitória não vai acabar. Os sócios vão-se unir, talvez até duplicar o número de sócios, e mostrar a força deste clube e desta cidade. Nunca imaginei estar aqui, não estou agarrado a este lugar mas vou estar na linha da frente para lutar".