Pedro Proença pede revisão do enquadramento fiscal: «Uma questão de justiça e equidade»

Pedro Proença pediu esta quarta-feira, na Comissão de Segurança Social, Trabalho e Inclusão , que teve lugar na Assembleia da República, "benefícios fiscais que possam garantir ao Futebol Profissional um tratamento igual a outros setores de atividade", lembrando que a modalidade "ultrapassou as dificuldades impostas pela Covid-19 sem qualquer tipo de apoios públicos"."Há outros custos de enquadramento da atividade, que continuam a criar enorme disparidade em relação aos seus concorrentes naquele que é o desejo de afirmação em contexto internacional", começou por dizer o presidente da Liga Portugal, antes de pedir "benefícios fiscais que possam garantir ao Futebol Profissional um tratamento igual a outros setores de atividade, muitos deles sem o inegável peso que o Futebol Profissional representa na Economia nacional".Pedro Proença enalteceu o sucesso com que o Futebol Profissional "ultrapassou as dificuldades impostas pela Covid-19". "Soubemos perceber o momento e esperar. Mas não podemos esperar para sempre. É uma questão de igualdade. É uma questão de livre concorrência. Mas é, acima de tudo, uma questão de justiça e equidade"."Apesar de todos os condicionalismos, as Sociedades Desportivas criaram e desenvolveram um modelo de negócio, assente na criação de talento, que lhes tem permitido colmatar algumas das desigualdades competitivas face aos seus principais concorrentes. Somos um sector que, apesar das dificuldades, compete numa realidade global e que consegue posicionar-se na sexta posição do ranking europeu. Que outra atividade em Portugal consegue tal desempenho?", concluiu, questionando.