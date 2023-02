Presidente da APCVD e a detenção de 28 'casuals': «Estes grupos têm como finalidade a prática de violência»

Rodrigo Cavaleiro, presidente da Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD), abordou esta quarta-feira a detenção de 28 indivíduos 'casuais' ligados às claques de Sporting e Benfica , acusados de crimes violentos, desobediência e participações em rixas."Importa dar os parabéns à PSP por desarticular este tipo de fenómenos. Os grupos de matriz casual são uma enorme ameaça à segurança do espetáculo desportivo. Em Portugal temos fenómenos assim, especialmente nos jogos de competições europeias, quando há a visita de alguns clubes estrangeiros. Importa referir que alguns desses grupos acabam por ter ligações com clubes portugueses, alianças, rivalidades que depois se transportam para o contexto nacional", começou por dizer à SIC Notícias.E prosseguiu: "O que importa ter em plena consciência é que estes grupos têm como finalidade a prática de violência. A forma como vivem estes espetáculos desportivos, ligados à adrenalina, momento, confronto, marcação de lutas organizadas... Isso está ligado à forma como olham para estes espetáculos. O futebol é o pretexto que têm, é o denominador comum no qual estas pessoas surgem. Estamos a falar de grupos que apesar de terem elementos já em idade adulta em posições de liderança, têm muitos jovens em tenra idade que acabam por entrar por algum fascínio pelo culto do dia de jogo".Rodrigo Cavaleiro destacou ainda a importância da "intervenção das autoridades policiais" para travar estes acontecimentos. "Estamos a falar de atividades criminosas que precisam de uma resposta adequada e consequente das autoridades para depois se levar à condenação dessas pessoas", concluiu.