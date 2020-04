Regresso da Liga em junho? Diretora-geral de Saúde fala em "questões complexas envolvidas"

A diretora-geral da Saúde sublinhou esta terça-feira que "há várias questões complexas envolvidas" no regresso das competições de futebol em Portugal. Tendo-lhe sido solicitada uma reação à vontade da Liga em voltar em junho, e questionada sobre testes aos jogadores de seis em seis dias, Graça Freitas, disse que é "um assunto que terá de ser analisado nos próximos dias"





"Não me vou pronunciar sobre isso, porque nessa questão há várias outras questões complexas envolvidas. É um assunto que terá de ser analisado entre Liga e de acordo com as regras que a DGS instituiu para a população em geral. Temos regras e normas e temos de ver como se aplicam na prática, para se evitar que haja risco de propagação da doença entre as pessoas", afirmou na conferência de imprensa. número de vítimas mortais em Portugal devido ao novo coronavírus aumentou esta terça-feira para 762, o que traduz uma subida de 27 óbitos (+3,7%) face a ontem, quando estavam contabilizados 735, anunciou a DGS esta terça-feira, 21 de abril.O número de infetados (casos confirmados) aumentou 2,47% para 21.379, sendo que em termos absolutos a subida de casos foi de 516. Ontem tinham aumentado 3,25% para 20.863.O crescimento diário do número de mortos acelerou em termos absolutos (27 contra 21 ontem), sendo que a taxa de crescimento também cresceu (3,7% contra 2,9% ontem).