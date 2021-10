Semedo homenageia mulher falecida há uma semana: «Sempre juntos como sempre falámos...»

José Semedo, jogador do V. Setúbal, publicou esta quinta-feira uma mensagem de homenagem à mulher, Soraia, que faleceu há uma semana no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, onde estava internada por causa de algumas complicações de saúde.





"Sempre juntos como sempre falamos um para o outro. I love you", escreveu o capitão dos sadinos na sua página de Instagram.As mensagens de apoio e solidariedade para com Semedo têm-se multiplicado, sendo que Cristiano Ronaldo, amigo de longa data do jogador do V. Setúbal, também partilhou uma mensagem nas redes sociais dedicada a Soraia.