Série de embates à vista? Benfica e Sporting podem disputar mais 6 dérbis até ao fim da época

Há, certamente, poucos jogos que alimentam mais a paixão de sportinguistas e benfiquistas do que o dérbi da 2ª Circular. Ora, esses adeptos podem estar expectantes por muita emoção nos próximos meses, sendo possível que existam vários embates entre leões e águias até ao final da temporada. No total, Benfica e Sporting podem encontrar-se 6 vezes ainda em 2023/24. E com muitas grandes decisões pela frente.Um jogo já está garantido. Trata-se, naturalmente, do embate para a 2ª volta do campeonato, em Alvalade, que está marcado para o fim-de-semana de 6 e 7 de abril, depois de na primeira volta o Benfica ter vencido na Luz, por 2-1, numa reviravolta dramática garantida no tempo de compensação.Mas o sorteio da Taça de Portugal ditou mais dois possíveis embates. É que, caso Benfica e Sporting vençam nos quartos-de-final, nas casas de Vizela e U. Leiria, respetivamente, os dois rivais defrontar-se-ão nas meias-finais, disputadas a duas mãos: primeiro na Luz, entre 27 e 29 de fevereiro, e depois em Alvalade, entre 2 e 4 de abril. Ou seja, o segundo jogo será poucos dias antes do embate para o campeonato. Está à vista uma semana de loucos!Bem mais próximo pode estar um embate para a final da Allianz Cup, no fim de janeiro. Nesta prova, as duas equipas ainda têm de passar pelas meias-finais. O Sporting defronta o Sp. Braga, no dia 23, enquanto o Benfica tem duelo marcado diante do Estoril, a 24. Em caso de passagem, os verdes e brancos e os encarnados defrontam-se na final, em Leiria, no dia 27.Nas provas internas, a questão está arrumada, mas ainda há a remota possibilidade de as duas equipas se defrontarem na Liga Europa. Mas, por agora, os dois clubes têm de passar por duas eliminatórias até se encontrarem. Por agora, no playoff, o Sporting precisa de eliminar o Young Boys, enquanto o Benfica viu o sorteio colocar-lhe o Toulouse no caminho.Caso sigam em frente, Sporting e Benfica já sabem que vão encontrar adversários estrangeiros, já que nos oitavos-de-final ainda não é possível haver duelos entre equipas do mesmo país. Mas, a partir dos quartos-de-final, tudo pode acontecer. Leões e águias podem encontrar-se já nessa fase e aí disputarem mais dois jogos.- Haverá duelo em Alvalade, no fim-de-semana de 6 e 7 de abril- Benfica e Sporting defrontam-se nas meias-finais se passarem os quartos (1ª mão, na Luz, entre 27 e 29 de fevereiro, e 2ª mão em Alvalade, entre 2 e 4 de abril)Benfica e Sporting defrontam-se na final, a 27 de janeiro, se passarem as meias-finais, contra Estoril e Sp. Braga, respetivamente.- Benfica e Sporting estão no playoff e podem defrontar-se a partir dos quartos-de-final.