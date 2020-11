Sporting de Espinho despede-se de Vítor Oliveira com um "até sempre"

O Sporting de Espinho recordou a passagem no clube como futebolista de Vítor Oliveira, que morreu este sábado, aos 67 anos, despedindo-se do antigo treinador com um "até sempre".

"Faz parte da história do Sporting de Espinho. Representou o nosso clube como jogador entre 1979 e 1981, na 1.ª Divisão. Distinguiu-se depois como treinador, o 'rei das subidas', sendo uma das figuras mais marcantes do futebol português", escreveu o clube de Espinho, atualmente no Campeonato de Portugal.

O Sporting de Espinho, que conta 11 presenças no principal escalão nacional, a última das quais em 1996/97, ilustrou a mensagem com uma fotografia de Vítor Oliveira, "de tigre ao peito, entre Canavarro e Coelho, no velho Campo da Avenida".

O então médio Vítor Oliveira defendeu as cores do Sporting de Espinho nas temporadas de 1979/80 e 1980/81, quando o clube terminou os campeonatos na sétima - a melhor classificação de sempre - e nona posições, respetivamente.