Os iniciados do Famalicão vão perder dois pontos na classificação da Série A da 1.ª divisão nacional, segundo o relatório de processos sumários divulgado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol.Em causa está a utilização irregular de um jogador por parte da formação famalicense no jogo com o Salgueiros. O atleta em questão estava suspenso por um período de 30 dias por se ter "irigido inequivocamente a um jogador da equipa adversária com ascendência asiática, proferindo as seguintes expressões: "Vai-te f****, chinoca de merda", conforme estava descrito no relatório do CD.De referir que apesar da decisão de sancionar o Famalicão com a perda de dois pontos na classificação, esta ainda não é oficial, já que existem prazos de notificação do arguido, bem como é passível de ser impuganada, por via de recurso, para o Tribunal Arbitral do Desporto.