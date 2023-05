Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Diretor geral da Academia do Famalicão exulta: «É muito mais do que um bom resultado pontual» Carlos Campos fala do título nacional de juniores como a consequência da aposta da SAD minhota na área da formação





• Foto: Victor Sousa/Movephoto