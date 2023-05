Filipe Coelho: «Se o Benfica quisesse apostar no campeonato, punha aqui a malta de 2004»

Filipe Coelho, treinador do Benfica, deu os parabéns ao Famalicão pela conquista do título nacional de juniores e explicou que a aposta dos encarnados passa pelo desenvolvimento dos jovens jogadores."Temos de dar os parabéns à equipa do Famalicão, que mereceu o título. Se não fosse uma questão de secretaria já tinham vencido na semana passada", começou por explicar o técnico do clube da Luz ao Canal 11, depois do jogo que o Benfica perdeu, por 5-1.E prosseguiu: "Da nossa parte fica claro desde o início da época que o clube aposta no desenvolvimento dos jogadores, esta é a equipa mais nova do campeonato, essencialmente constituída por atletas sub-18. E acima de tudo, a grande vitória que foi a certa altura do campeonato termos criado muitas expetativas de que podíamos vencer. Mas dado o equilíbrio da prova, acabámos por não ser competentes em alguns momentos da época na finalização, não fizemos golos quando devíamos ter feito."Filipe Coelho lamentou a pesada derrota na última jornada. "Não acabamos como queríamos, é uma derrota demasiado pesada pelo que estes meninos foram fazendo ao longo da época", explicou, deixando, no entanto, uma garantia: "Está claro que se o Benfica quisesse apostar para vencer o campeonato, punha aqui a malta de 2004. Mas esse não é o propósito, o propósito é fazer crescer, preparar esta geração de 2005 para uma Youth League forte no próximo ano. Isso está claro nas nossas cabeças. É óbvio que quando o Benfica está na discussão toda a gente espera que vença, mas muita gente queria que o Famalicão fosse a sensação do campeonato e acabasse por ganhar."E concluiu: "Da nossa parte fica um crescimento incrível destes miúdos, que vêm a lutar para vencer um campeonato, não têm conseguido, mas a maturidade que revelaram esta época mostra que estas pequenas derrotas que vêm acontecendo na formação é mesmo isto, perder agora para vencermos no futuro e apresentarmos atletas de qualidade, competentes, que consigam dar excelentes respostas a um nível alto. Como o António Silva e o João Neves, que hoje vão conquistar o título nos seniores."