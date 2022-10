Académica aposta em Zé Nando para orientar equipa

Confirmada a saída de Miguel Valença, técnico que não aguentou os maus resultados neste início de temporada e foi esta segunda-feira despedido , a direção academista vai agora apostar em Zé Nando para o comando técnico da equipa.Ao queapurou, o atual diretor desportivo dos estudantes já estará presente na sessão de treino da tarde desta segunda-feira, dando início à preparação do encontro do próximo sábado, frente ao V. Setúbal.Zé Nando, de 54 anos, foi jogador da Académica, treinador e no início desta época aposta para o lugar de diretor desportivo. Agora, vai regressar aos relvados, para tentar retirar a Briosa do fundo da classificação.Depois de iniciar a sua carreira de treinador em Coimbra, Zé Nando passou por países como o Qatar, Jordânia e Arábia Saudita. Em Portugal treinou ainda Vigor, Tourizense, Louletano e Águeda, para além de ter integrado equipas técnicas, como adjunto, no Arouca, Moreirense e Nacional.Entretanto a Académica já anunciou a oficialização da saída de Miguel Valença tal como, de resto,anunciou em primeira mão na manhã desta segunda-feira. Num comunicado, o clube lembrou os primeiros dias do técnico, sublinhando a dedicação com que viveu este desafio. "Estávamos no final de junho e a equipa técnica havia sido apresentada há poucos dias. Ao chegarmos ao ginásio da Academia, encontrámos a equipa técnica a organizar-se para pegar no 'rolo e na trincha'. Iriam pintar aquele espaço. Logo ali percebemos ao que vinham", sublinhou o comunicado, garantindo que Valença sempre "procurou resolver os problemas" e que o técnico "faz bem ao futebol". Assim, e segundo a direção academista, este despedimento surge pela "ditadura dos resultados".Refira-se, a propósito, que o técnico deixa a Académica após oito jogos, conquistando uma vitória e dois empates – um deles para a Taça de Portugal – e cinco derrotas.