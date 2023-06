FPF divulga lista de clubes licenciados: B SAD e Cova da Piedade não aparecem na Liga 3

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou, esta quarta-feira, a lista de clubes licenciados para as competições nacionais na próxima temporada, onde saltam à vista as ausências de B SAD/Cova da Piedade.Os dois clubes acordaram uma 'fusão' recentemente , que passa a ser válida a partir da época 2023/24.Recorde-se que a 'fusão', válida para o futebol profissional, prevê que aquela sociedade desportiva altere a sua designação para Clube Desportivo Cova da Piedade – Futebol SAD (ou outro a aprovar pelos sócios) e a utilização do Estádio Municipal José Martins Vieira para a realização dos jogos.Entretanto,apurou junto de fonte da B SAD que o processo está em recurso, uma vez que o licenciamento não está a considerar o acordo entre os dois clubes no processo de certificação. No entanto, a B SAD garante cumprir o regulamento da 2.ª Liga, onde espera jogar na próxima época, uma vez que refere há emblemas que não o cumprem.