Sp. Braga confirma Seydou Sano para a equipa B

O Sp. Braga oficializou a contratação de Seydou Sano, confirmando informação que Record já havia noticiado em maio passado. O jovem defesa-central, de 18 anos, assina por três temporadas e vai juntar-se à equipa B dos arsenalistas, que irá competir na Liga 3. Esteve há pouco tempo ao serviço da Seleção do Senegal no Campeonato do Mundo de sub-20, que se realizou na Argentina, tendo cumprido os 90 minutos dos três encontros da fase de grupos."É um grande prazer assinar contrato com o Sp. Braga. Sigo o clube há algum tempo e fico feliz por ser aqui que cumpro o sonho que tenho desde pequeno de jogar na Europa. Chego ao Sp. Braga com muita vontade de vencer e de chegar longe. Atingir este patamar é o sonho de muitos jovens, porque o Sp. Braga tem uma aposta forte na formação e estou contente por ter conseguido este objetivo. Agora que aqui estou vou dar tudo por este clube. É isso que podem esperar de mim", afirmou Seydou Sano, aos meios do clube.