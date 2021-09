V. Setúbal-U. Santarém adiado para 14 de novembro

O Vitória de Setúbal comunicou, esta quinta-feira, o adiamento do encontro com o União de Santarém para o dia 14 de novembro, às 15 horas, na sequência da morte da mulher do capitão dos sadinos, José Semedo.





"Agradecemos à Federação Portuguesa de Futebol e à União Desportiva de Santarém, a amabilidade, compreensão e disponibilidade. Mais informamos que os ingressos já adquiridos para o jogo, serão válidos para a nova data", escreveu o V. Setúbal, nas redes sociais.

A partida, referente à 5.ª jornada da Liga 3, ficará com "data e hora sujeita a alteração em função de transmissão televisiva", esclarece o emblema sadino na mesma nota.