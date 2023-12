André Geraldes deixa SDUQ do Varzim após cancelamento da Assembleia Geral

André Geraldes, até aqui CEO da SDUQ do Varzim, chegou a acordo com o clube para a sua saída. O facto deve-se exclusivamente ao cancelamento da reunião magna que iria analisar a aprovação da SAD , que fez com que este entendesse não existirem condições de governabilidade.Os investidores inicialmente previstos para a entrada no capital da SAD do Varzim estavam já com tudo praticamente acertado quando Moura Gonçalves, presidente da Assembleia Geral, desmarcou a reunião alegando falta de documentação, não dando assim aos sócios a possibilidade de se pronunciarem sobre aquele projeto.Assim, o jovem dirigente, que já leva vários trabalhos no futebol português nos últimos 10 anos, entendeu não estarem reunidas as condições para a viabilidade do projeto dos poveiros, além de considerar que a falta de condições económicas do clube não vão permitir que este faça face às responsabilidades que existem no dia a dia.Adivinha-se também que, com a saída do dirigente, grande parte da estrutura acompanhe a decisão. O team manager do futebol profissional Filipe Leão, assim como o responsável clínico Vítor Pimenta, o chief scout Gonçalo Faria, o secretário técnico João Rodrigues e o observador João Santos estão igualmente de saída, algo que o diretor de comunicação Diogo Madeira, o diretor comercial Jorge Peixinho e o técnico de equipamento Paulo Aldeias também estarão a ponderar.