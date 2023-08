Cobiça a Jerome Opoku sobe de tom: Estrela Vermelha é o clube mais bem posicionado

Com o mercado a aproximar-se das horas finais, o central Jerome Opoku pode estar prestes a despedir-se do Arouca. A SDUQ tem nesta fase três propostas em cima da mesa pelo defesa inglês, sabe, com o Estrela Vermelha, da Sérvia, a ser a formação mais bem posicionada para assegurar os serviços do jogador.A seu favor o campeão sérvio tem o facto de estar na fase de grupos da Liga dos Campeões, com a possibilidade de se poder estrear na prova milionária a ser bastante apetecível para o central, de 24 anos, formado no Fulham. Também na corrida pelo central estão o Sturm Graz, da Áustria, e o Basaksehir que, como o, apresentou uma proposta muito aquém das pretensões dos arouquenses e que foi desde logo rejeitada.Com contrato até 2025 e blindado por uma cláusula de rescisão de 6 milhões de euros, Jerome Opoku só deixará os lobos mediante uma proposta bastante vantajosa financeiramente e que se aproxime da cláusula.