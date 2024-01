Oficial: Arouca apresenta Yanis Hamache como primeiro reforço do mercado de janeiro

O Arouca anunciou, esta segunda-feira, o lateral-esquerdo Yanis Hamache como primeiro reforço do mercado de janeiro. Confirmando-se a notícia avançada porem outubro, o internacional argelino assinou por duas épocas e meia, até 2026.Hamache, de resto, já tinha a treinar com os novos colegas sob as ordens de Daniel Sousa, mas só agora pôde ser inscrito, conforme foi estipulado pela FIFA na sequência da rescisão do contrato que tinha com o Dnipro, da Ucrânia.Neste regresso a Portugal, onde já representou o Boavista entre 2020 e 2022, Hamache vai envergar a camisola 25.