Oficial: Matías Rocha reforça a defesa do Arouca

O Arouca oficializou, esta sexta-feira, a contratação do defesa-central Matías Rocha ao Defensor Sporting do Uruguai. O jovem, de 22 anos, assinou por quatro temporadas, confirmandoMatías Rocha já tinha assistido,, ao jogo com o Brann, da 3.ª pré-eliminatória da Liga Conferência. Agora, vai integrar os treinos sob as ordens de Daniel Ramos.Esta é a primeira experiência do defesa-central fora do Uruguai. Com a sua chegada, passam a ser sete os reforços do Arouca para 2023/24, juntando-se a Pedro Santos, Tiago Esgaio, Cristo González, Jason, Eboué Kouassi e Puche.