Orçamento aprovado, elogios a Rui Costa e algumas críticas: tudo o que aconteceu na AG do Benfica

15.06.2023

Rui Costa discursa

Rui Costa deixou um longo discurso à nação benfiquista pouco depois do início da Assembleia-Geral do clube, no qual assegurou um reforço do investimento para a nova temporada, tanto no futebol como nas modalidades, tendo como "objetivo principal vencer".



Nesse sentido, o presidente do Benfica garante querer "oferecer cada vez melhores condições" às equipas, num processo que passará pela já anunciada transição da equipa feminina de futebol para o Benfica Campus, mas também à requalificação de "espaços vitais na Cidade Universitária para o futebol de formação" e ainda o início, no arranque deste mês, da obra da primeira Casa do Benfica 2.0, em Santarém, que será inaugurada em setembro.



Por outro lado, o presidente das águias falou da auditoria às contas da SAD, anunciando que a "empresa de auditoria encarregue deste trabalho se comprometeu a entregar o Relatório Final no próximo mês de setembro", momento no qual será comunicado aos associados. Por outro lado, outra revelação foi feita quanto à revisão dos estatutos, que já conta com um projeto concluído e será colocado a discussão de todos os associados já no próximo mês de julho.