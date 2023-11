O objetivo da Liga Europa, a situação de Jurásek e os avançados: tudo o que foi dito por Roger Schmidt

Roger Schmidt e Morato fizeram esta terça-feira a antevisão ao jogo com o Inter da 5.ª jornada da Liga dos Campeões, encontro agendado para amanhã (20 horas) na Luz.





O Benfica está fora da próxima fase. O que representa para a equipa este jogo? "É um facto, mas é um jogo de Liga dos Campeões. Estamos focados no jogo, em jogar bem e em ganhar. Trata-se de um adversário difícil, o Inter é uma das equipas top da Europa, mostraram esta época e na última, mantiveram jogadores chave na equipa, reforçaram-se bem, tem a equipa em condições. Não estamos felizes com a forma como jogámos até aqui na Liga dos Campeões e queremos mudar isso amanhã.



"Foi bom para nós mostrar uma boa reação em Portugal, jogamos dois jogos bons em casa. Mostrámos o futebol que esperamos de nós, frente aos melhores temos de jogar ao nosso melhor nível e dar um passo em frente.



Kokçu, Bernat, Benfica recuperou desta fase difícil de lesões? "Ainda temos jogadores lesionados. O Bernat treinou mas não chega para amanhã. Temos de encontrar soluções, temos jogadores em boa forma, o Morato é um bom exemplo, numa nova posição. Esteve bem nos outros dois jogos. Estamos a jogar bem e queremos continuar amanhã"



Na conferência de imprensa:



Enfrentar Inter Milão já apurado:



"Não sabemos qual a abordagem do Inter. Eles estão qualificados, mas sabemos que é diferente ser primeiro ou segundo. Têm de ganhar, são uma equipa com ambição na Champions, mas vamos tentar focar-nos em nós mesmos. Não estamos felizes com a situação do grupo. E amanhã é uma chance para ganhar um jogo. Contra o Inter, que para mim é uma das melhores equipas da Europa. Mostraram a mesma performance este ano, com um futebol físico. São uma das melhores equipas este ano na Champions, que pode ir longe na competição. É uma boa oportunidade para continuar o que fizemos nos últimos dois jogos. Conseguimos ganhar confiança, queremos reforçá-la, e tentar ganhar o jogo"



Diferença de rendimento em relação à época passada





"Já expliquei isso. Perdemos o Grimaldo, o Gonçalo Ramos e também o Enzo, não nos podemos esquecer. Os novos jogadores precisaram de tempo para se integrar. Tivemos lesões, começámos com um cartão vermelho ao oitavo minuto e um penálti. Não foi um início perfeito. Todas as partidas tiveram a sua história, não temos de pensar mais nisso. Às vezes, neste nível os pequenos erros são decisivos. Em seis jogos não podes ter uma situação destas. Agora temos de focar-nos em amanhã. Jogar um bom jogo, ganhar o jogo. Não temos de pensar muito na situação. Queremos agora a Liga Europa. Quando não podes jogar a Champions, o segundo melhor é a Liga Europa. As quatro partidas já feitas são história""Temos jogado com Florentino e João Neves porque eles têm estado muito bem, assim como também tenho gostado da forma como o Morato tem estado no papel de lateral. Penso que este sistema deu-nos estabilidade nos jogos mais difíceis. O comportamento tático da equipa no total foi bom, foi confiável. Já mostrámos muitas coisas que tínhamos mostrado na última temporada e agora temos de continuar. Temos mais jogadores a atravessar uma fase melhor. O Orkun [Kökçü] está de regresso, mas ainda não está a 100 por cento. Já jogou alguns minutos, mas agora terá de usar todos os jogos para continuar a evoluir. Temos de aproveitar daqui para a frente para os jogadores se ambientarem uns aos outros dentro de campo, não temos tido muito tempo para isso esta temporada. Creio que os jogadores que falou têm estado bem. A nossa postura para amanhã é clara: queremos acreditar em nós mesmos e queremos jogar o nosso futebol, mesmo frente a uma equipa forte como o Inter Milão, mas se não acreditarmos não temos oportunidades.""O David [Jurásek] teve um bom começo no Benfica, mas depois ele sofreu uma lesão e esteve de fora algumas semanas. Agora, é um pouco como disse, ele não está numa boa forma física de momento. Creio que é normal que jogadores que vêm de ligas inferiores para o Benfica que precisem de algum tempo para se adaptarem. É algo que se vê todas os anos. Aconteceu o mesmo na última época com o Alexander Bah. No início não estava a jogar, precisou de algum tempo e depois foi um jogador importante para o Benfica e a jogar desde o início. Temos de dar tempo aos jogadores para se adaptarem e atingirem a sua melhor forma física. A única coisa que eu peço aos jogadores é para darem o seu melhor, para continuarem a evoluir e olharem para cada sessão de treino e cada minuto de jogo que têm para progredirem. Estou calmo [em relação a ele], e dou-lhe todo o apoio que ele merece para se tornar um grande jogador do Benfica.""É um pouco como você disse. Creio que foi uma primeira parte equilibrada em Milão, sem muitas oportunidades para os dois lados, e em que talvez as melhores oportunidades tenham mesmo sido nossas. Depois do intervalo, creio que eles jogaram com muita intensidade e nós também não tivemos a sorte do jogo do nosso lado: tivemos de fazer três alterações por lesão, com Bah, Di María e Kökçü. Portanto, não foi o melhor jogo para nós. Depois eles mostraram, no seu estádio, toda a sua qualidade para decidir estes jogos com o 1-0. Por vezes também temos de aceitar que um adversário, em forma, com a sua melhor equipa, que pode derrotar-nos. Não é motivo de vergonha. Amanhã será um novo jogo. Será no nosso estádio e teremos a oportunidade de voltar a jogar contra eles, o que já fizemos três vezes no curto período de tempo. O nosso objetivo para amanhã é mostrarmos que aprendemos com os jogos anteriores e fazermos melhor e ganharmos os jogos. É sempre difícil ganhar ao Inter, basta ver os resultados que eles têm até ao momento, é difícil marcar-lhes golos porque eles são muito compactos, muito disciplinados, com um 5-3-2 e todos eles fortes fisicamente, experientes e ganham vários duelos. Todos os jogadores que jogam contra o Inter têm de lutar pela vitória e não será diferente para nós. O nosso objetivo é usar toda a aprendizagem que adquirimos nos jogos anteriores e fazermos as coisas sempre melhor e melhorar também em alguns detalhes, que são muito importantes neste tipo de jogos. É isso que esperamos para amanhã.""Precisamos de um avançado bom do ponto de vista tático. Capaz de jogar o nosso jogo, de se envolver na pressão alta e em tudo o que precisamos. Para ganhar ganhar a bola, ser ativo. É essa a nossa ideia. Agressivo contra a bola, com qualidade com bola, estar presente para combinar. Todas essas coisas são necessárias. Temos três avançados, o Arthur, o Petar e o Casper. Todos têm o seu espaço para evoluir e tento dar chances para todos em jogo. Seja em que competição for. Tento analisar as performances em treino. O Casper fez as coisas bem, vimos o progresso que teve em relação ao momento em que chegou. Foi um passo grande. Estou muito feliz com as suas performances. Fez parte da ideia da equipa, envolveu-se e esse é o melhor argumento para trabalhar na posição. Se trabalham bem, se são fiáveis, têm chance para começar a jogar de forma consistente e ser o primeiro avançado. Mas é passo a passo. De momento todos têm de evoluir""O Gonçalo Ramos jogava quase sempre, porque estava habituado. Fazia tudo bem. por isso pagaram muito por ele. Agora temos outros avançados, eles precisam mais tempo para chegar ao mesmo nível. No final de contas, é a eles que compete mostrar e evoluir. Eu tenho de encontrar o equilíbrio na equipa. Temos mudanças na equipa. Claro que teria sido mais fácil se tudo fosse igual. Temos de tentar encontrar o mesmo futebol, com diferentes jogadores. Compete-lhes a eles mostrar"