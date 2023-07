«Escolhi o Benfica com o coração. Voltei à minha casa»: Di María apresentado em euforia no Benfica

há 10 horas Ontem

Chegar, fazer juras de amor e apontar ao 39: assim foi a apresentação de Di María como jogador do Benfica



LUSA / EPA

19h04 era a hora e o minuto que todos os adeptos do Benfica queriam que chegasse esta quinta-feira. E foi nesse exato momento que Ángel Di María, acompanhado pelo presidente do clube Rui Costa, apareceu à varanda da Praça Centenarium para cumprimentar as várias dezenas de adeptos, vestidos a rigor, que aguardavam a sua presença naquele local.

Nas primeiras declarações aos fãs do clube, o campeão mundial argentino revelou ter recebido muitas propostas de outros clubes, mas salientou que o seu desejo e vontade sempre foi "regressar a casa". "Escolhi o Benfica com o coração", atirou o extremo de 35 anos, para delírio imediato dos adeptos.

Ángel Di María agradeceu a Rui Costa, que apesar de marcar presença não falou ao público, pela oportunidade de regressar ao clube da Luz e expressou ainda a vontade de celebrar no final da época desportiva que se avizinha a conquista do 39.º campeonato nacional do clube.