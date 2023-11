«A grande diferença foi o treinador»: as reações ao empate do Benfica com o Inter Milão

O Benfica empatou a 3 golos com o Inter Milão, tendo desperdiçado uma vantagem de três golos. Record ouviu conhecidos benfiquistas sobre o jogo. Saiba aqui as contas das águias para chegar ao playoff da Liga Europa.: "Na primeira parte o Benfica aproveitou os erros defensivos do Inter, mas na segunda a grande diferença foi o treinador. O do Inter efetuou uma alteração tática perfeita, colocou as trutas todas para ‘rebentar’ o Benfica e a equipa teve uma postura muito diferente.": "No penálti há falta clara sobre o João Neves e mesmo a falta do Otamendi... o lance do António também não era para expulsão e o Benfica tem razões de queixa da arbitragem, mas a segunda parte foi muito má. Schmidt tem sempre muitas dificuldades em ler o jogo.""Os dois golos no início da segunda parte fizeram a equipa ficar com receio de deixar de ganhar. Houve equívocos da arbitragem, só que o Benfica foi muito diferente na primeira parte. Agora é ganhar por dois aos austríacos. Não é impossível, mas é muito difícil..."