A mensagem premonitória da mulher de Di María: «O tipo que nunca marcou ao FC Porto...»

A mulher de Ángel di María partilhou esta quinta-feira, através das Histórias do Instagram, uma troca de mensagens com o jogador do Benfica, na qual 'previa' que este iria marcar um golo na Supertaça Cândido de Oliveira "'Picadito' ou como seja, tira alguma [coisa] mágica", pediu Jorgelina Cardoso na mensagem enviada a Di María, a 1:45 horas do pontapé de saída da partida com o FC Porto. Nessa conversa, mais do que esse pedido em jeito de previsão, a mulher do jogador encarnado torcia pelo fim do enguiço de Di María nunca marcar aos dragões. Na sua partilha, no topo da imagem, Jorgelina puxa da ironia para escrever um "O tipo que nunca tinha marcado ao Porto".Esta não é a primeira vez que Jorgelina Cardoso utiliza as redes sociais para partilhar mensagens premonitórias trocadas com Di María. Em dezembro, por altura da final do Mundial'2022, já tinha também mostrado uma conversa na qual o jogador encarnado, na altura vinculado à Juventus, tinha previsto que iria marcar na decisão diante da França : Vamos amor, vamos, tu consegues. 'Picadito' ou como seja, tira alguma [coisa] mágica.: três emojis de coração.: Quebra esse enguiço.: Já quebrámos tantos. Vamos por mais um.: Isso! É assim que se fala, amor.: Cheguei ao estádio, meu amor. Amo-vos.: Nós chegamos em cinco minutos. Juntos eheh