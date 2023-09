AG do Benfica, em direto

há 25 min 21:25

Rui Costa lembra êxitos: «Ganhámos tudo desde que a época começou»

A Assembleia-Geral do Benfica arrancou com o discurso de Rui Costa, que começou por lembrar que as águias conciliaram o êxito desportivo ao financeiro.



"Apresento-me perante vós, orgulhoso do desempenho desportivo da última época, orgulhoso da mobilização e apoio dos sócios ao longo do último ano, orgulhoso do equilíbrio financeiro alcançado na temporada hoje em análise. Sucesso desportivo e solidez económica foi sempre o nosso pressuposto. E cumprimos! Nas seis modalidades mais mediáticas, o futebol e as cinco de pavilhão, ganhámos 8 de 12 campeonatos possíveis e conquistámos cerca de 60% dos troféus disputados. Mais títulos do que todos os outros clubes juntos", afirmou o dirigente.



"Vencemos títulos noutras modalidades e tivemos atletas, no âmbito do Benfica Olímpico, com performances notáveis, como na canoagem, no atletismo e na natação. Já esta temporada começámos a época com a conquista de seis supertaças e dois troféus oficiais. Ganhámos tudo desde que a nova época começou", referiu.