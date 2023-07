Benfica goleia Al Nassr e continua imbatível na pré-época

há 9 horas Ontem

Insólito: sistema de rega do Estádio do Algarve atrasou início do Al Nassr-Benfica

O Al Nassr-Benfica começou com um ligeiro atraso e tudo por... ter sido acionado o sistema de rega do Estádio do Algarve. Os jogadores das duas equipas acabaram por ficar a trocar a bola, enquanto o problema se resolvia.

